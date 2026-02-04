В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Тогда стороны оценили встречу как конструктивную. Как писали Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Кроме того, Россия и Украина впервые обсудили мирный план, который США согласовывали со сторонами с октября 2025 года.