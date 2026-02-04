Ричмонд
Ватикан настаивает на возвращении первоначального вида фреске с «Мелони»

Ватикан выступил с инициативой вернуть первоначальный облик фреске с ангелом, расположенной в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина. Газета Repubblica сообщает, что реставратор придал этому ангелу черты лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Источник: Life.ru

Глава прихода, монсеньор Даниэле Микелетти, лично выдвинул инициативу о восстановлении прежнего вида произведения. После разговора с техническими специалистами он пришёл к выводу, что изменение изображения является решением деликатной ситуации. Министр культуры Италии Алессандро Джули поручил провести архивные исследования, касающиеся документации капеллы Распятия, где в 2000 году была создана данная работа.

Объясняя произошедшее, автор скандальной работы в телешоу заявил, что Мелони явилась ему «во сне, одетая в белое», и попросила написать её в образе ангела.

Repubblica отмечает, что последняя реставрация была осуществлена непрофессиональным реставратором и завершилась в конце прошлого года. Епархия Рима отказалась предоставлять комментарии журналистам.

Министерство культуры направило экспертов для проверки наличия официального запроса на реставрацию в 2023 году и соответствия нынешнего облика ангела имеющейся документации. Епархия Рима подчеркнула, что инициатива изменить лицо херувима исходила от реставратора и не согласовывалась с ответственными органами.

Ранее сообщалось, что после реставрации фрески в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина один из изображённых ангелов стал напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Реставратор заявил, что не планировал такого сходства. Настоятель церкви Даниэле Микелетти заявил об отсутствии исторической ценности у фрески и, следовательно, отказался от согласования реставрации с органами охраны культурного наследия. Джорджа Мелони в социальных сетях отметила своё несоответствие образу ангела. Епархия Рима в свою очередь заявила о самодеятельности реставратора, не согласовавшего изменения.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

