Ватикан настаивает на возвращении первоначального вида фреске с «Мелони»

Ранее сообщалось, что после реставрации фрески в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина один из изображённых ангелов стал напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Реставратор заявил, что не планировал такого сходства. Настоятель церкви Даниэле Микелетти заявил об отсутствии исторической ценности у фрески и, следовательно, отказался от согласования реставрации с органами охраны культурного наследия. Джорджа Мелони в социальных сетях отметила своё несоответствие образу ангела. Епархия Рима в свою очередь заявила о самодеятельности реставратора, не согласовавшего изменения.