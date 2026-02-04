Ватикан настаивает на возвращении первоначального вида фреске с «Мелони»

Глава прихода, монсеньор Даниэле Микелетти, лично выдвинул инициативу о восстановлении прежнего вида произведения. После разговора с техническими специалистами он пришёл к выводу, что изменение изображения является решением деликатной ситуации. Министр культуры Италии Алессандро Джули поручил провести архивные исследования, касающиеся документации капеллы Распятия, где в 2000 году была создана данная работа.
Объясняя произошедшее, автор скандальной работы в телешоу заявил, что Мелони явилась ему «во сне, одетая в белое», и попросила написать её в образе ангела.
Repubblica отмечает, что последняя реставрация была осуществлена непрофессиональным реставратором и завершилась в конце прошлого года. Епархия Рима отказалась предоставлять комментарии журналистам.
Министерство культуры направило экспертов для проверки наличия официального запроса на реставрацию в 2023 году и соответствия нынешнего облика ангела имеющейся документации. Епархия Рима подчеркнула, что инициатива изменить лицо херувима исходила от реставратора и не согласовывалась с ответственными органами.
