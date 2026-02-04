Российская делегация, предположительно, прибыла в Абу-Даби

Второй раунд переговоров России, США и Украины пройдёт 4−5 февраля в Абу-Даби. Со стороны Соединённых Штатов участвовать будут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. РФ представит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев.
Ранее Life.ru писал, что визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву стал важным политическим сигналом на фоне международных консультаций по украинскому вопросу. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоялись в решающий момент, параллельно с трёхсторонними переговорами между РФ, США и Украиной, проходившими в Абу-Даби.
