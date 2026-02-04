Российская делегация, предположительно, прибыла в Абу-Даби

Ранее Life.ru писал, что визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву стал важным политическим сигналом на фоне международных консультаций по украинскому вопросу. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоялись в решающий момент, параллельно с трёхсторонними переговорами между РФ, США и Украиной, проходившими в Абу-Даби.