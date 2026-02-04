Королева Нидерландов Максима начнет военную службу в армии королевства

Королева Нидерландов Максима в ближайшие дни начнет проходить военную службу в качестве резервиста в армии королевства. Об этом стало известно из сообщения телеканала RTL Nieuws, ссылающегося на источники в министерстве обороны страны.
Согласно информации, программа военной подготовки для королевы включает как теоретические, так и практические занятия. В ходе обучения Максима освоит навыки обращения с личным оружием, научится стрелять по мишеням, а также изучит основы навигации по картам и элементы тактической подготовки. Тренировки будут организованы в гибком формате, что позволит учитывать ее официальный график, однако ожидается, что королева будет регулярно участвовать в занятиях.
Министерство обороны Нидерландов надеется, что личный пример члена королевской семьи поможет повысить интерес голландцев к военной карьере и службе в резерве. Стоит отметить, что старшая дочь королевской четы, кронпринцесса Амалия, уже завершила базовый курс военной подготовки и получила первое воинское звание — капрала. Участие членов королевской семьи в военных учениях рассматривается как часть долгосрочной стратегии по укреплению имиджа вооруженных сил и привлечению молодежи к службе.
«Королева, как ожидается, пройдет программу военной подготовки, включающую теоретические и физические занятия. В том числе, она научится стрелять и читать карты», — цитирует свои источники телеканал.
Вовлечение королевских особ в военные программы подчеркивает важность военной службы в обществе и может служить примером для молодежи, стремящейся к службе в вооруженных силах.
Ранее королева Нидерландов спародировала президента СЩА Дональда Трампа в его присутствии.