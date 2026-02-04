Королева Нидерландов Максима начнет военную службу в армии королевства

Согласно информации, программа военной подготовки для королевы включает как теоретические, так и практические занятия. В ходе обучения Максима освоит навыки обращения с личным оружием, научится стрелять по мишеням, а также изучит основы навигации по картам и элементы тактической подготовки. Тренировки будут организованы в гибком формате, что позволит учитывать ее официальный график, однако ожидается, что королева будет регулярно участвовать в занятиях.