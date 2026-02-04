Самолет с российской делегацией совершил посадку в Абу-Даби

Самолет с символикой специального летного отряда РФ совершил посадку столице ОАЭ, Абу-Даби. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил корреспондент ТАСС.
— На борту лайнера находится российская делегация, прибывшая в ОАЭ на переговоры по Украине, — говорится в статье.
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с РФ по украинскому вопросу, которые пройдут 4 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
2 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что консультации состоятся 4 и 5 февраля. 3 февраля об этом также сообщил неназванный источник ТАСС.
30 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
В преддверии важных переговоров многие эксперты делятся своими прогнозами по поводу их итогов. Так, американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования России по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».