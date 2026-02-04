В X назвали безосновательными обыски в ее парижском офисе и отвергли обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство X считает безосновательными обыски в ее офисе в Париже и категорически отрицает какие-либо противоправные действия со своей стороны.
«Обвинения, лежащие в основе произошедшего сегодня (3 февраля — прим. ТАСС) рейда, безосновательны, и X категорически отрицает какие-либо противоправные действия. Подстроенный сегодня рейд лишь укрепляет нашу уверенность в том, что данное расследование искажает французское законодательство, идет в обход правовой процедуры и угрожает свободе речи. X привержена защите своих фундаментальных прав, а также прав своих пользователей. Нас не запугать действиями, которые были сегодня предприняты французскими властями», — говорится в сообщении, опубликованном на странице международного подразделения соцсети.
Ранее прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило агентство AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касается жалоб на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.