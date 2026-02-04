Марочко: север Харькова стал опасным участком для ВСУ

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Северные окраины Харькова стали опасны для ВСУ после освобождения армией РФ населенного пункта Зеленое, поскольку российские бойцы могут наносить удары по украинским военнослужащим в городе как артиллерией, так и БПЛА. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением населенного пункта Зеленое можно констатировать, что ожил липцовский участок. Сразу хочу отметить, что это наименьшая точка до областного центра и бывшей столицы УССР — города Харькова. После освобождения Зеленого ВСУ на севере Харькова в опасности, поскольку российские бойцы развивают успех на данном участке фронта. Также теперь по северу Харькова могут работать как наши беспилотные системы, так и артиллерия», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что липцовский участок длительное время был статичен.
Об освобождении Зеленого Харьковской области в Минобороны РФ сообщили 1 февраля.