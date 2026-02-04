В мэрии Эз-Зинтана сообщили, что никаких провокаций против сына Каддафи не было

РАБАТ, 4 февраля. /ТАСС/. Никаких провокационных или противоправных действий в отношении сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама до его убийства в городе Эз-Зинтан, расположенного на западе страны, отмечено не было. Об этом сообщил представитель городского общественного комитета (мэрии) Римах ад-Дахнус.
«Во время предыдущих посещений и остановок в Эз-Зинтане Сейф аль-Ислам не подвергался никаким провокациям, преследованиям или нападениям с чьей-либо стороны», — указал ад-Дахнус, слова которого привел новостной портал Al-Wasat. Он добавил, что обычно по приезде в Эз-Зинтан сын Каддафи «не проживал в самом городе».
Как указал представитель городских властей, «в настоящее время в Эз-Зинтане ситуация нормальная». Ад-Дахнус добавил, что «в течение дня в городе не было слышно выстрелов, никаких столкновений не происходило». Согласно его утверждению, «никакого усиления мер безопасности или необычного военного присутствия как в самом Эз-Зинтане, так и в его окрестностях не наблюдалось».