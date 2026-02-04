В мэрии Эз-Зинтана сообщили, что никаких провокаций против сына Каддафи не было

Как указал представитель городских властей, «в настоящее время в Эз-Зинтане ситуация нормальная». Ад-Дахнус добавил, что «в течение дня в городе не было слышно выстрелов, никаких столкновений не происходило». Согласно его утверждению, «никакого усиления мер безопасности или необычного военного присутствия как в самом Эз-Зинтане, так и в его окрестностях не наблюдалось».