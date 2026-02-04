Вооруженные силы Судана положили конец двухлетней осаде Кадугли

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.