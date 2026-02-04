Вооруженные силы Судана положили конец двухлетней осаде Кадугли

НАЙРОБИ, 4 февраля. /ТАСС/. Армия Судана достигла города Кадугли, административного центра штата Южный Кордофан, и тем самым положила конец длившейся более двух лет осаде города движением «Силы быстрого реагирования» (СБР). Об этом говорится в заявлении вооруженных сил Судана.
Как отмечается в документе, «после героической битвы» армия смогла открыть дорогу, связывающую Кадугли с соседним городом Диллинг, а «ополченцы понесли тяжелые потери в живой силе и технике».
Председатель Суверенного совета (временный руководящий орган) и командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что для охваченного голодом города теперь открыт важнейший маршрут снабжения.
Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.