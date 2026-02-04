Ричмонд
Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово, временно приостановив удары по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин сдержал своё слово, временно приостановив удары по Украине, и назвал эту паузу значительной.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что даже недельное перемирие было важным, учитывая экстремально холодные погодные условия в регионе.

«Он сдержал свое слово в этой части», сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает реакции США на удары России по энергетике Украины.

