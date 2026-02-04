Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово, временно приостановив удары по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин сдержал своё слово, временно приостановив удары по Украине, и назвал эту паузу значительной.
Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что даже недельное перемирие было важным, учитывая экстремально холодные погодные условия в регионе.
«Он сдержал свое слово в этой части», сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает реакции США на удары России по энергетике Украины.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.