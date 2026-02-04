США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у РФ

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация может ввести санкции против Алжира в связи с закупками этой страной истребителей у России. Об этом заявил 3 февраля руководитель бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Роберт Палладино.
«Мы видели сообщения СМИ об этом, и они вызывают обеспокоенность», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопрос законодателя о возможности введения Вашингтоном ограничений против Алжира в связи с приобретением российских истребителей. «Госдепартамент обязуется обеспечивать соблюдение закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” [CAATSA], и транзакции, подобные упомянутым вами, могут повлечь за собой такое решение, — подчеркнул он, имея в виду возможность введения рестрикций. — И мы будем следить за этим внимательно». Палладино добавил, что может подробнее обсудить эту тему с сенаторами в закрытом для журналистов формате.
Говоря о том, какие меры США принимают, чтобы помешать закупкам Алжиром российской военной техники, дипломат добавил: «Мы очень тесно работаем с правительством Алжира по вопросам, относительно которых между нами есть согласие. Мы, безусловно, не соглашаемся по многим вопросам, и это пример того, что США считают проблемой». «Мы используем имеющиеся рычаги влияния в дипломатической сфере, часто приватно, для защиты наших интересов и для прекращения неприемлемых действий», — добавил Палладино, говоря о подходе США к решению таких вопросов.
В феврале 2025 года алжирская сторона подтвердила приобретение у РФ истребителей пятого поколения Су-57Э, став тем самым первым экспортным заказчиком этого вида авиационной техники российской разработки. Тогда закупку в своем сюжете анонсировал государственный телеканал североафриканской страны. ВВС Алжира располагают и другими истребителями российского производства.