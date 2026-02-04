США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у РФ

«Мы видели сообщения СМИ об этом, и они вызывают обеспокоенность», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопрос законодателя о возможности введения Вашингтоном ограничений против Алжира в связи с приобретением российских истребителей. «Госдепартамент обязуется обеспечивать соблюдение закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” [CAATSA], и транзакции, подобные упомянутым вами, могут повлечь за собой такое решение, — подчеркнул он, имея в виду возможность введения рестрикций. — И мы будем следить за этим внимательно». Палладино добавил, что может подробнее обсудить эту тему с сенаторами в закрытом для журналистов формате.