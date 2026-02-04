Ричмонд
«Сдержал свое слово»: Трамп прокомментировал паузу в ударах России по Украине

Трамп: Путин сдержал слово по приостановке ударов по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары России по Украине, произошедшие прошлой ночью. Свое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что паузу в боевых действиях можно считать завершенной. Он уточнил, что президент России Владимир Путин сдержал свое обещание.

«Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас нанёс им сильный удар. Путин сдержал своё слово. Одна неделя — это много, мы согласимся на что угодно», — сказал президент США.

Ранее Трамп сообщил, что лично попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам на неделю. По его словам, это было сделано в связи с аномальными холодами. Трамп отметил, что в вопросе мирного урегулирования наблюдается прогресс.

Минобороны России не раз заявляло о нанесении ударов по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева.

