Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным, не раскрыл, когда именно состоялся разговор

В ходе пресс-конференции во вторник президент США Дональд Трамп заявил о важности прекращения конфликта на Украине, отметив, что обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.
Говоря с журналистами в Белом доме, Трамп акцентировал внимание на необходимости остановки военных действий, подчеркнув свою позицию по данному вопросу. «Я хочу, чтобы он прекратил войну», — сказал он, добавив, что уже вел беседу с Путиным по этому поводу. Однако президент США не уточнил дату или детали этого разговора, оставив открытым вопрос о том, какие шаги могут быть предприняты для достижения мира.
Трамп продолжает активно высказываться по вопросам международной политики и конфликта на Украине, подчеркивая, что мирное разрешение ситуации является приоритетом для его администрации. В условиях продолжающегося напряжения в регионе его слова могут повлиять на дальнейшие дипломатические усилия как со стороны США, так и со стороны России.
Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно поднимал вопросы международной безопасности и мирного разрешения конфликтов. Его подход к внешней политике часто вызывает обсуждение и анализ как в стране, так и за ее пределами.
Наряду с этим Трамп пообещал поощрить Индию за отказ от закупок российской нефти.