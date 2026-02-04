Трамп: США и Колумбия будут сотрудничать в борьбе с наркотиками

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи со своим колумбийским коллегой Густаво Петро в Белом доме они достигли договоренности о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком и будут вместе прорабатывать возможные санкции.
Во время мероприятия в Белом доме журналисты спросили его, удалось ли сторонам заключить какое-либо соглашение. «Да, мы это сделали. Мы работали над этим и очень хорошо поладили. Мы с ним не были лучшими друзьями, но я не был уязвлен, потому что никогда не виделся с ним. Я его совсем не знал, и мы очень хорошо поладили», — поделился американский лидер своими впечатлениями от встречи с Петро.
«И мы работаем над этим. Мы работаем и над другими вопросами, в том числе над санкциями. И у нас была очень хорошая встреча», — сказал президент США.
Трамп предупредил 3 января в связи с проведением американской военной операции в Венесуэле, что его предупреждения в отношении президента Колумбии остаются в силе. Хозяин Белого дома ранее обвинял колумбийского лидера в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком. Петро в свою очередь заявлял, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать.