«Я беседовал с ним»: Трамп рассказал о просьбе к Путину

Трамп заявил, что отметил в диалоге с Путиным необходимость мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь высказался об украинском конфликте. Он сообщил, что отметил с разговоре с президентом России Владимиром Путиным необходимость установления мира в регионе. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.

Американский лидер добавил, что желает завершения конфликта. При этом он не уточнил, когда состоялся разговор с Владимиром Путиным.

«Я беседовал с ним. Я хочу, чтобы прекратился конфликт на Украине», — заверил Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин сдержал свое слово. Так президент США прокомментировал удары России по Украине. Он напомнил, что энергетическое перемирие прекратилось 1 февраля. ВС РФ нанесли удары 3 февраля. Паузу в боевых действиях можно считать завершенной, добавил Дональд Трамп.

