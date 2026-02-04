«Я беседовал с ним»: Трамп рассказал о просьбе к Путину

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь высказался об украинском конфликте. Он сообщил, что отметил с разговоре с президентом России Владимиром Путиным необходимость установления мира в регионе. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами.
Американский лидер добавил, что желает завершения конфликта. При этом он не уточнил, когда состоялся разговор с Владимиром Путиным.
«Я беседовал с ним. Я хочу, чтобы прекратился конфликт на Украине», — заверил Дональд Трамп.
Он также подчеркнул, что Владимир Путин сдержал свое слово. Так президент США прокомментировал удары России по Украине. Он напомнил, что энергетическое перемирие прекратилось 1 февраля. ВС РФ нанесли удары 3 февраля. Паузу в боевых действиях можно считать завершенной, добавил Дональд Трамп.