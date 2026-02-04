МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины демонстрирует упадок Запада, заявил депутат Артем Дмитрук.
«Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада», — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, Рютте продолжает говорить о якобы военной угрозе со стороны России, чтобы хоть как-то оправдать некомпетентность Запада и невозможность на что-либо повлиять. Один на один они бессильны перед Россией, пояснил политик, поэтому продолжают использовать Украину.
«Просто возможность Запада “держать диалог с Россией”, возможность Запада тянуть время и верить в то, что они ещё смогут ослабить или победить Россию. Конечно, многие из них уже поняли неизбежность, но все равно пытаются выторговать нашими жизнями “плюшки” для себя», — предупредил Дмитрук.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала «Рада» были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.