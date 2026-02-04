Ричмонд
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России

РИА Новости: в России маловероятна вспышка оспы обезьян.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.

«У людей описаны случаи, описаны вспышки, но это не очень частое заболевание. Потому что чаще всего инфекции животных у животных и протекают. Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения», — сказала Компанец.

По ее словам, от человека к человеку вирус передается не очень хорошо, и должен быть тесный контакт, чтобы он проник через поврежденную кожу или слизистую.

«Поэтому опасности вспышки вируса нет», — сказала эксперт.