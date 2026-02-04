Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг экс-посла Британии в США

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу скандала вокруг бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
«Честно говоря, я не слишком много об этом знаю … Я знаю, кто это, жаль», — сказал Трамп во время церемонии в Белом доме.
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Представитель британского премьер-министра Кира Стармера на фоне возобновления скандала заявил, что Мандельсон должен быть исключен из Палаты лордов британского парламента.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в «любви друзей» на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его «бороться за досрочное освобождение». Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему «философски».