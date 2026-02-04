В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии

Речь идет о переписке, адресованной американскому миллиардеру Биллу Гейтсу и впоследствии пересланной Эпштейну. Автор письма пишет, что после разговора с Гейтсом вместе с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов, которыми планирует заняться в рамках сотрудничества.
Среди предложенных направлений работы отдельно упоминается «доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов». Формулировка приводится в одном ряду с проектами в сфере здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа потребительских расходов на лечение в США.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.