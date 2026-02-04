Трамп: США и Колумбия будут бороться с повстанцами и террористами в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут совместно с Колумбией бороться с действующими на территории Венесуэлы повстанческими и террористическими организациями.
«Они хотят, чтобы я это сделал, и мы это сделаем. Мы очень хорошо ладим с руководством Венесуэлы. Очень, просто очень хорошо», — сказал он отметив, что этот вопрос обсуждался во время переговоров с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме.
3 января глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского президента Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Подсудимые вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента.
Трамп провозгласил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.