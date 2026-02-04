Трамп заявил, что у него нет времени изучать материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет времени на изучение обнародованных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сославшись на занятость управлением страной и необходимость информировать общественность о своих успехах.
В беседе с журналистами в Белом доме он выразил удивление внезапным интересом к Эпштейну, отметив, что при жизни финансиста он никого не волновал.
Трамп также добавил, что его не беспокоит упоминание в документах имён предпринимателя Илона Маска и министра торговли США Говарда Латника, выразив уверенность, что «они в порядке, иначе были бы большие заголовки». Ранее Генпрокуратура США сообщила о публикации более 3,5 миллионов файлов по делу Эпштейна.
Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово, временно приостановив удары по Украине.
