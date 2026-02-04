Ричмонд
Трамп заявил, что РФ сдержала обещание и неделю не наносила удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия выполнила своё обещание не наносить удары по Киеву в течение недели. Об этом республиканец заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во вторник.

Источник: Life.ru

По словам хозяина Белого дома, речь шла о периоде с воскресенья по воскресенье. Он подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово.

«Речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья… Он (президент России Владимир Путин. — Прим. Life.ru) сдержал своё слово на этот счёт», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что американский лидер попросил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для переговоров».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не был удивлён российскими ударами по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт. Она указала, что республиканец вновь заявил о слабости и некомпетентности 46-го президента Джо Байдена. Именно поэтому, по её словам, Трамп всё ещё «агрессивно занимается дипломатией».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

