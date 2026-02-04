Трамп заявил, что РФ сдержала обещание и неделю не наносила удары по Киеву

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не был удивлён российскими ударами по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт. Она указала, что республиканец вновь заявил о слабости и некомпетентности 46-го президента Джо Байдена. Именно поэтому, по её словам, Трамп всё ещё «агрессивно занимается дипломатией».