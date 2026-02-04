СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, имя которого упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рискует лишиться пенсии, выплачиваемой ЕС, пишет газета Telegraph.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Газета Guardian сообщила, что британская полиция начнет уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
«Мандельсона могут лишить пенсии, выплачиваемой ЕС, из-за его связей с Джеффри Эпштейном», — говорится в материале газеты.
Как подчеркивает издание, с 2004 по 2008 годы он занимал должность еврокомиссара по торговле, что предусматривало для него пенсию в размере 31 тысячи фунтов стерлингов (около 42,4 тысячи долларов) в год после достижения им 65 лет.
Однако, согласно правилам ЕС, пенсионные выплаты 72-летнему Мандельсону зависят от соблюдения им «обязанности вести себя добросовестно и осмотрительно» в отношении льгот и назначений после ухода с должности, пишет газета.
Европейская комиссия, как говорится в материале, проводит оценку того, нарушил ли он кодекс деловой этики.
Депутат от Реформистской партии Роберт Дженрик призвал сэра Кира Стармера лишить лорда Мандельсона министерской пенсии в Великобритании. В письме премьер-министру он заявил, что щедрость этой программы рассматривалась как обусловленная надлежащим исполнением обязанностей высокого политического поста, которые лорд Мандельсон «явно не смог выполнить».