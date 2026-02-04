Президенты Колумбии и США в Белом доме обсудили пути восстановления Венесуэлы

Касаясь атмосферы переговоров, президент отметил, что по ряду острых тем позиции сторон разошлись. «Что я почувствовал из того, что увидел? Замешательство вокруг реальности, связанной, например, с такими проблемами, как наркотрафик или энергетика. Несомненно, существуют разные подходы к видению проблемы. Одни — агрессивные, другие — более конструктивные. Мы цепляемся за то, что нас объединяет, а не разъединяет», — пояснил он.