Президенты Колумбии и США в Белом доме обсудили пути восстановления Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президенты Колумбии и США Густаво Петро и Дональд Трамп во время состоявшейся 3 февраля встречи в Белом доме обсудили стратегию «реанимации» Венесуэлы и перспективы энергетического сотрудничества. Об этом колумбийский лидер заявил в процессе пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.
«Мы обсуждали, как восстановить Венесуэлу, а не просто сокрушаться о том, что там произошло, хотя это серьезно. Речь о том, как могло бы выглядеть возрождение Венесуэлы при помощи Колумбии как соседа. Какова роль США в этом процессе, если не снятие санкций, например?» — сообщил Петро.
Касаясь атмосферы переговоров, президент отметил, что по ряду острых тем позиции сторон разошлись. «Что я почувствовал из того, что увидел? Замешательство вокруг реальности, связанной, например, с такими проблемами, как наркотрафик или энергетика. Несомненно, существуют разные подходы к видению проблемы. Одни — агрессивные, другие — более конструктивные. Мы цепляемся за то, что нас объединяет, а не разъединяет», — пояснил он.
В качестве объединяющего фактора Петро предложил использовать энергетический потенциал региона. По его словам, Южная Америка способна «на 100% и в течение длительного времени очистить энергетическую матрицу Соединенных Штатов» за счет возобновляемых источников.