Албания и Хорватия пытаются «подтянуть» Косово к ЕС и НАТО, заявил посол

«Что касается вопроса о попытках “подтянуть” Косово к Евросоюзу и НАТО, то это, безусловно, так. Прописано стремление к более тесному сотрудничеству и координации в вопросе полной интеграции Косово в региональные оборонные инициативы. Заявлена поддержка евроатлантических перспектив Косово, в том числе через предложение статуса участника натовской программы “Партнерство ради мира”, — сказал Зайцев “Известиям”.