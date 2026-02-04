Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Албания и Хорватия пытаются «подтянуть» Косово к ЕС и НАТО, заявил посол

Посол Зайцев: Албания и Хорватия пытаются подтянуть Косово к ЕС и НАТО.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Албания и Хорватия пытаются «подтянуть» Косово к Евросоюзу и НАТО, заявил посол России в Тиране Алексей Зайцев.

«Что касается вопроса о попытках “подтянуть” Косово к Евросоюзу и НАТО, то это, безусловно, так. Прописано стремление к более тесному сотрудничеству и координации в вопросе полной интеграции Косово в региональные оборонные инициативы. Заявлена поддержка евроатлантических перспектив Косово, в том числе через предложение статуса участника натовской программы “Партнерство ради мира”, — сказал Зайцев “Известиям”.

Прописанные в заключенном соглашении меры прикладного военного сотрудничества напрямую завязаны на общую политику НАТО и ЕС, добавил он.

«Например, принятие неотложных мер по развитию оборонных возможностей увязывается с положениями стратегической концепции Североатлантического альянса, документа “Обязательство НАТО расширять производственный потенциал”, оборонной доктрины Евросоюза “Стратегический компас” и плана перевооружения Европы “Готовность-2030”, — добавил посол.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше