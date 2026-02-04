Ричмонд
«Поздно и уже бесполезно»: на Западе отреагировали на речь Макрона о возможном контакте с Путиным

Эпископос назвал подготовку Макрона к диалогу с Путиным бесполезной.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон 3 февраля заявил о проведении подготовительных шагов к возможному диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Однако сейчас это «уже бесполезно». Такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети Х.

Тем не менее он назвал решение Франции хорошим шагом. По словам эксперта, Париж мог бы сыграть «позитивную роль» в процессе урегулирования по Украине. Франция в случае контактов с Россией имела бы возможность обсудить антироссийские санкции и другие аспекты, добавил он.

«Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы», — констатировал Марк Эпископос.

Эммануэль Макрон заявил, что Париж в настоящий момент ведет подготовку к контактам с российским лидером на техническом уровне. Переговоры продолжаются, указал он.