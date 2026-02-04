На Солнце 3 февраля произошли 16 мощных вспышек

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шестнадцать мощных вспышек, четыре — класса С, 11 — класса М и одна — самого высокого X уровня — произошли на Солнце во вторник, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.