В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Будущие военные конфликты сконцентрируются на человеческих нейробиологических уязвимостях и поставят в приоритет «битву за мозг», говорится в статье издаваемого Минобороны России журнала «Военная мысль», с которой ознакомилось РИА Новости.
«Битвой за мозг» называют концепцию «когнитивной войны», суть которой заключается в реализации стратегии подчинения противника через изменение его мышления, памяти и поведенческих паттернов без прямого насилия. Для этого используют уязвимости нейробиологии и цифрового следа.
«Все большее значение приобретает внедрение робототехники и различных форм дистанционной войны, а также технологий искусственного интеллекта, что следует рассматривать как объективную тенденцию. Кроме того, в военных конфликтах будущего “битва за мозг” (термин, введенный военными экспертами США) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны», — говорится в статье за авторством начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого.
В публикации утверждается, что подтверждением сделанных выводов следует считать результаты обобщения опыта гибридных военных конфликтов начала XXI века, в частности, развязанного на Украине в 2014 году.
«Благодаря современным достижениям науки и техники масштабы гибридизации (сочетание политико-дипломатического, информационно-психологического, экономического и собственно силового воздействия) конфликта на территории Украины значительно возросли», — говорится в статье.
Проанализировав произошедшие на Украине в 2014 году события, Зарудницкий пришел к выводу, что гибридные действия активно реализуются для подготовки, развязывания войн и вооруженных конфликтов, подрыва и ослабления военной мощи, дезорганизации систем государственного и военного управления и в конечном счете поражения вооруженных сил государства — жертвы агрессии.
«Это не только показывает, но и доказывает, что в ближайшем будущем комплексные гибридные действия будут еще более активно применяться развитыми в экономическом и военном отношении державами», — подытожил автор.