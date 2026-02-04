В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны

«Все большее значение приобретает внедрение робототехники и различных форм дистанционной войны, а также технологий искусственного интеллекта, что следует рассматривать как объективную тенденцию. Кроме того, в военных конфликтах будущего “битва за мозг” (термин, введенный военными экспертами США) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны», — говорится в статье за авторством начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого.