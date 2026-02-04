Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов по Украине

Россия выполнила обещание не наносить неделю удары по Украине. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Российский президент Владимир Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя. Мы бы согласились на любой срок, потому что там очень холодно, — заявил он.
Также американский лидер утверждает, что разговаривал с главой РФ, но не раскрыл детали и время разговора, передает РБК.
Администрация Дональда Трампа ранее отреагировала на ночные удары России по энергетической инфраструктуре Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что для американского лидера это стало ожидаемым ответом на атаки ВСУ по территории РФ. По ее словам, Трамп утверждает, что украинский конфликт начался из-за «слабости и некомпетентности» бывшего президента США Джо Байдена.
Россия по просьбе Дональда Трампа согласилась временно воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об 30 января сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.