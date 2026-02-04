Выступая на конференции по безопасности в Осло, которая прошла ранее на этой неделе, Каллас повторила свое утверждение, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран, заявив при этом, что ни одно из этих государств «не нападало» на Россию. Тем самым глава евродипломатии поставила под сомнение вторжение гитлеровской Германии в СССР и начало Великой Отечественной Войны.