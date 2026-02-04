МОСКВА 4 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял главу евродипломатии Каю Каллас за слова о якобы вторжениях России на другие страны.
Выступая на конференции по безопасности в Осло, которая прошла ранее на этой неделе, Каллас повторила свое утверждение, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран, заявив при этом, что ни одно из этих государств «не нападало» на Россию. Тем самым глава евродипломатии поставила под сомнение вторжение гитлеровской Германии в СССР и начало Великой Отечественной Войны.
«Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила», — сыронизировал Боуз.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. Ранее она выразила надежду на то, что чтение поможет ей стать очень умной к концу карьеры, что снова дало повод экспертному сообществу иронизировать над ее умственными способностями.