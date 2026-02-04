Дмитриев рассказал, что будет уроком для ЕС и Лондона за действия против X

Во вторник в прокуратуре французской столицы сообщили об обысках в офисах соцсети Х. Французские правоохранители также пригласили владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков. Расследование, которое французские правоохранители начали в 2025 году, было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера, добавили в прокуратуре.