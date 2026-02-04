Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ готовятся к наступлению на Доброполье

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Российские военные, продвинувшись от Шахова, готовятся к наступлению на Доброполье Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военные от Шахова продвинулись в западном направлении и, по сути, подошли к Доброполью. Так что сейчас можно констатировать, что наши военнослужащие будут заниматься подготовительными мероприятиями по освобождению еще одного серьезного крупного населенного пункта — Доброполья», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что наступлению на Доброполье предшествовало освобождение Красноармейска, после чего военные РФ начали наступать как на западном, так и на северном направлениях. «Освобожден населенный пункт Родинское, продвигаются дальше наши военнослужащие от Шахово», — сообщил он.

Военные РФ освободили Красноармейск в декабре 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше