Марочко: ВС РФ готовятся к наступлению на Доброполье

«Наши военные от Шахова продвинулись в западном направлении и, по сути, подошли к Доброполью. Так что сейчас можно констатировать, что наши военнослужащие будут заниматься подготовительными мероприятиями по освобождению еще одного серьезного крупного населенного пункта — Доброполья», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что наступлению на Доброполье предшествовало освобождение Красноармейска, после чего военные РФ начали наступать как на западном, так и на северном направлениях. «Освобожден населенный пункт Родинское, продвигаются дальше наши военнослужащие от Шахово», — сообщил он.
Военные РФ освободили Красноармейск в декабре 2025 года.