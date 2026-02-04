Ричмонд
В Каракасе прошли многотысячный марш и митинг за освобождение Мадуро и его жены

Сын президента и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра заявил, что правительство Венесуэлы поддерживает стабильность и мир в стране под руководством Делси Родригес.

КАРАКАС, 4 февраля. /ТАСС/. Многотысячный марш и митинг под лозунгом «Народ требует освободить президента Николаса Мадуро» прошли 3 февраля в Каракасе. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

Через месяц после военной операции США по захвату Мадуро десятки тысяч сторонников правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), социальных, молодежных движений и коммун прошли по улицам и площадям столицы с государственными флагами, плакатами и транспарантами, скандируя лозунги в поддержку и за освобождение президента и его жены Силии Флорес.

Депутат Национальной ассамблеи, сын президента Мадуро Николас Мадуро Герра заявил на митинге, что, несмотря на агрессию США, «боливарианское правительство поддерживает стабильность и мир в стране под руководством уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес». Он призвал американский народ начать конструктивный диалог, который позволит каждой нации выбрать собственную политическую и социальную модель развития.

Вице-президент по мобилизации ЕСПВ, председатель правительства Каракаса Наум Фернандес сообщил, что от венесуэльского народа получено более 300 тысяч писем с выражением солидарности и поддержки Мадуро и его супруги.

