Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины, по мнению депутата Артёма Дмитрука, стало демонстрацией упадка Запада.
В своём Telegram-канале политик назвал это событие «апогеем», «жестом умирающей цивилизации» и «публичным ритуалом». Дмитрук заявил, что Рютте продолжает говорить о мнимой российской угрозе, чтобы оправдать некомпетентность Запада и его неспособность реально влиять на ситуацию.
По его словам, Запад, будучи бессильным против России один на один, использует Украину как инструмент для затягивания времени в надежде ослабить Москву. Депутат также отметил, что хотя многие на Западе уже осознали неизбежность исхода, они всё равно пытаются «выторговать нашими жизнями “плюшки” для себя».
Во время выступления Рютте, транслировавшегося телеканалом «Рада», были видны полупустые ряды и небольшое количество присутствующих депутатов. Генсек НАТО, в частности, заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения.
Ранее Трамп заявил, что Путин сдержал свое слово, временно приостановив удары по Украине.
