По его словам, Запад, будучи бессильным против России один на один, использует Украину как инструмент для затягивания времени в надежде ослабить Москву. Депутат также отметил, что хотя многие на Западе уже осознали неизбежность исхода, они всё равно пытаются «выторговать нашими жизнями “плюшки” для себя».