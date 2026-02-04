Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран, ни одна из которых не атаковала её первой.
В своём выступлении на конференции по безопасности в Осло Каллас, по сути, проигнорировала факт вторжения нацистской Германии в СССР и начала Великой Отечественной войны.
В саркастичном посте Боуз «подтвердил» это искажение истории, написав: «Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила».
