Дочь бежавшего из «Маутхаузена» рассказала о том, каким она запомнила отца

«Он был очень активный: ко всему стремился и никогда ничего не пропускал. Я его помню пчеловодом, я его помню строителем, я его помню каменщиком и плотником. Он сколько бань перестроил. За что он только ни брался, на велосипеде ездил. Он очень много читал и очень много знал. Он очень много знал стихов, песен. У него очень был красивый почерк», — рассказала Любовь.