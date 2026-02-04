ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр.
«Из Мирнограда (украинское название Димитрова — ред.) остатки частей (ВСУ -ред.) выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было», — сказал пленный.
Он добавил, что старший их группы ушел и не вернулся, не объяснив подчиненным, куда уходит.
Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.