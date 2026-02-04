Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал пленный

РИА Новости: ВСУ отступали из Димитрова без приказа.

ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр.

«Из Мирнограда (украинское название Димитрова — ред.) остатки частей (ВСУ -ред.) выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было», — сказал пленный.

Он добавил, что старший их группы ушел и не вернулся, не объяснив подчиненным, куда уходит.

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.