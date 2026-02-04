Ричмонд
Трамп подписал закон о финансировании федерального бюджета, завершив шатдаун

Американский президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального бюджета, завершивший приостановку работы правительства, начавшуюся 31 января. Трансляция велась пресс-службой Белого дома в соцсети X. Палата представителей утвердила законопроект с перевесом голосов 217 против 214.

Источник: Life.ru

Документ обеспечивает средства для функционирования госорганов до конца финансового года, за исключением Министерства внутренней безопасности. Финансирование этого ведомства заморожено на две недели, пока демократы требуют реформ после убийства двух граждан США в Миннеаполисе федеральными агентами ICE.

Конгрессу предоставлено десять дней для согласования бюджета министерства, с учётом требований ограничить деятельность Службы иммиграции, таможенного контроля и Таможенно-пограничной службы. Приостановка финансирования Министерства внутренней безопасности продлится до 13 февраля.

Напомним, 31 января в США начался частичный шатдаун из-за того, что Конгресс не утвердил бюджет в установленный срок. Сбой финансирования стал результатом отказа сенаторов-демократов поддержать законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности. 29 января Сенат всё же одобрил компромиссный пакет для предотвращения кризиса, который включал двухнедельное финансирование МВБ, а также ассигнования на оборону и госдепартамент до конца сентября.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

