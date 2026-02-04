Эксперт Мелло: согласие Трампа с Путиным перезапустило бы контроль над СНВ

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Согласие главы администрации США Дональда Трампа с предложениями президента России Владимира Путина позволило бы перезапустить процесс контроля над вооружениями. Такое мнение высказал ТАСС американский представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико. Он комментировал предстоящее 5 февраля истечение срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«В настоящее время кажется, что президент Трамп не даст согласия на продление на год ограничений Нового ДСНВ на развернутые ядерные вооружения, как было предложено президентом Путиным. А согласие на это ничего бы не стоило США, не потребовало бы технических переговоров, в некоторой степени снизило бы напряженность, а также перезапустило бы дипломатию в сфере контроля над вооружениями», — убежден эксперт. Упомянутый договор принято именовать в США Новым ДСНВ.
«Независимо от того, что произойдет между текущим моментом и пятницей [5 февраля], США следует сделать все возможное, чтобы снизить в предстоящие недели и месяцы взаимную напряженность [в отношениях с РФ]. Насколько я понимаю, Россия [со своей стороны] уже это делает», — подчеркнул Мелло.
ДСНВ был подписан в 2010 году. Путин объявил в феврале 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Согласно условиям документа, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Путин сообщил в минувшем сентябре на совещании с Советом безопасности РФ, что Москва по истечении срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября 2025 года на вопрос ТАСС, Трамп назвал хорошей идеей это предложение Путина. Однако никаких практических действий в ответ на предложения России США так и не предприняли.