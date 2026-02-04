Эксперт Мелло: согласие Трампа с Путиным перезапустило бы контроль над СНВ

Согласно условиям документа, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Путин сообщил в минувшем сентябре на совещании с Советом безопасности РФ, что Москва по истечении срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября 2025 года на вопрос ТАСС, Трамп назвал хорошей идеей это предложение Путина. Однако никаких практических действий в ответ на предложения России США так и не предприняли.