Дмитриев: пошлины США станут для ЕС и Британии уроком за действия против X

Ранее прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касается жалоб на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. В свою очередь, руководство X считает безосновательными обыски в ее офисе в Париже и категорически отрицает какие-либо противоправные действия со своей стороны.