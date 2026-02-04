Дмитриев: пошлины США станут для ЕС и Британии уроком за действия против X

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пошлины президента США Дональда Трампа могут стать уроком для Евросоюза и Великобритании за действия, связанные с обысками в офисах X. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Пошлины папочки Трампа, возможно, наконец-то научат ЕС и Великобританию [в контексте ситуации] с Х: действия имеют последствия», — написал Дмитриев в Х на английском языке.
Ранее прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касается жалоб на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. В свою очередь, руководство X считает безосновательными обыски в ее офисе в Париже и категорически отрицает какие-либо противоправные действия со своей стороны.