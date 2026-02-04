Военнопленный из 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр рассказал РИА Новости, что солдаты покидали населённый пункт Димитров (украинское название — Мирноград) без официального приказа на отступление.
По его словам, разрешения на эвакуацию не было, а старший группы ушёл и не вернулся, не оставив подчинённым никаких объяснений.
27 декабря 2025 года командующие российскими группировками «Центр» и «Восток» доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что иностранных наёмников для ВСУ ищут через украинские дипмиссии в Европе.
