Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный рассказал, что солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа

Военнопленный из 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр рассказал РИА Новости, что солдаты покидали населённый пункт Димитров (украинское название — Мирноград) без официального приказа на отступление.

Военнопленный из 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр рассказал РИА Новости, что солдаты покидали населённый пункт Димитров (украинское название — Мирноград) без официального приказа на отступление.

По его словам, разрешения на эвакуацию не было, а старший группы ушёл и не вернулся, не оставив подчинённым никаких объяснений.

27 декабря 2025 года командующие российскими группировками «Центр» и «Восток» доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что иностранных наёмников для ВСУ ищут через украинские дипмиссии в Европе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.