Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

«Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», — сказал он.
Трамп также утверждает, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.
Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам.
Ранее, 29 января, Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.
На следующий день американский президент сказал, что Россия уже приостановила удары по Украине после обращения к Путину.
Москва не подтверждала «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутом с Киевом энергетическом перемирии или переговорах на эту тему.
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике прошедшей ночью. Он отметил, что работа переговорной команды Украины будет скорректирована в связи с ударом России.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это сказала, что Трампа не удивил ночной российский удар по Украине.
3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.
Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.