Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД

«Российская Федерация принимает необходимые меры для обеспечения своих суверенных интересов в Арктической зоне, в том числе военно-технического характера. Данная деятельность не направлена против других государств и полностью соответствует положениям международного права. При этом наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе», — сказал Масленников, отвечая на вопрос, как в РФ оценивают риски того, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Гренландии в частности и в Арктике в целом может негативно отразиться на гражданском судоходстве в регионе.