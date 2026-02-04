Член офиса сына Каддафи назвал его убийство преступлением против Ливии

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама является преступлением против всей страны и способом избавиться от политического соперника. Такое мнение выразил член политической команды погибшего Агила Дельхум.
«То, что произошло, — это преступление против нашей истории и против всей Ливии. Убийство Сейфа аль-Ислама — не более чем дешевый способ устранить политического соперника», — подчеркнул Дельхум, чьи слова приводит египетский телеканал Al Ghad. Чиновник также указал, что, по его мнению, сына Каддафи как политического игрока опасались «силы, которые не хотят независимости Ливии».
Дельхум выразил убежденность в том, что произошедшее — это «первый случай ликвидации ливийского политика его соперниками, но не последний». Он отказался уточнить, на кого именно возлагает ответственность за убийство Сейфа аль-Ислама, и призвал дождаться результатов расследования, проводимого правоохранительными органами.
Ранее телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его данным, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Адвокат убитого Халед аз-Зайди подтвердил факт убийства политика. По сведениям источников телеканала Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.
Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии эту информацию пока не прокомментировали.