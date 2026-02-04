Член офиса сына Каддафи назвал его убийство преступлением против Ливии

Ранее телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его данным, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Адвокат убитого Халед аз-Зайди подтвердил факт убийства политика. По сведениям источников телеканала Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.