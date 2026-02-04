Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооруженные силы так называемой «коалиции желающих» будут присутствовать на Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией.
«Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились», — отметил генсек, выступая в Верховной Раде.
Отметим, что Рютте говорил на английском, его слова переводил аппарат Рады. Генсек НАТО добавил, что другие государства альянса окажут помощь различными способами.
Напомним, что для получения гарантий безопасности от США Украина должна заключить мирное соглашение с Россией. Согласно информации британских СМИ, Вашингтон направил это предложение Киеву. США требуют подписания мирного договора с российской стороной.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что страны Евросоюза используют нацистский режим в Киеве как инструмент ведения войны против России.
По словам министра, российская сторона фиксирует беспрецедентную активность войск НАТО у своих границ. Лавров уточнил, что альянс открыто увеличивает военное присутствие в Европе, что вызывает серьезное беспокойство.
Также Лавров рассказал о причинах украинского конфликта. По его словам, боевые действия не стали результатом междоусобиц между Россией и Украиной, а являются частью геополитического проекта Запада. Он направлен на разрушение России.
Глава МИД России подчеркнул, что суть конфликта не в территориальных вопросах, а в нацистском киевском режиме, стремящемся уничтожить все русское.
Как писал KP.RU, Россия противостоит всему блоку НАТО. Президент Владимир Путин отметил, что страны альянса прямо участвуют в конфликте против России, не скрывая своих действий.
Путин подчеркнул, что Россия не только не отстает в военной сфере, но и сталкивается с новыми вызовами, которых раньше не было. Он добавил, что российская армия и оборонная промышленность успешно адаптировались к текущей ситуации.