«Действия имеют последствия»: Дмитриев предупредил ЕС и Британию об ответе за обыски в офисе Х

В офисе соцсети Х во Франции прошли обыски. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что американские санкции, возможно, научат Евросоюз и Британию думать о последствиях. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев опубликовал пост на английском языке. Он предупредил ЕС и Лондон о последствиях обысков.
«Пошлины папочки Трампа, возможно, наконец-то научат ЕС и Великобританию [в контексте ситуации] с Х: действия имеют последствия», — заключил Кирилл Дмитриев.
Бизнесмен Илон Маск также отреагировал на обыск в офисе его соцсети. Предприниматель назвал операцию политической атакой. Миллиардер при этом не сообщил никаких подробностей. Обыск организовал отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа.