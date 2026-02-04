Госдеп США, подводя итоги переговоров с Индией, не упомянул тему импорта нефти из РФ

Официальный представитель ведомства Томми Пиготт отметил, что оба политика также приветствовали новую торговую сделку между странами, о которой ранее объявил президент Дональд Трамп. В официальном комментарии госдепа не уточняется, затрагивался ли в дискуссии недавний публичный тезис Трампа о якобы достигнутой договорённости по отказу Индии от российской нефти в пользу американских и, возможно, венесуэльских поставок.