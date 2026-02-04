Госдеп США, подводя итоги переговоров с Индией, не упомянул тему импорта нефти из РФ

Госдепартамент США сообщил о состоявшейся встрече госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых.
Официальный представитель ведомства Томми Пиготт отметил, что оба политика также приветствовали новую торговую сделку между странами, о которой ранее объявил президент Дональд Трамп. В официальном комментарии госдепа не уточняется, затрагивался ли в дискуссии недавний публичный тезис Трампа о якобы достигнутой договорённости по отказу Индии от российской нефти в пользу американских и, возможно, венесуэльских поставок.
Представитель подчеркнул, что Рубио и Джайшанкар акцентировали значение партнёрства двух демократий для создания новых экономических возможностей и укрепления общих позиций в области энергетической безопасности.
Ранее сообщалось, что Индия увеличит импорт энергоносителей из США.
