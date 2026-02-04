Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США, подводя итоги переговоров с Индией, не упомянул тему импорта нефти из РФ

Госдепартамент США сообщил о состоявшейся встрече госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Госдепартамент США сообщил о состоявшейся встрече госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых.

Официальный представитель ведомства Томми Пиготт отметил, что оба политика также приветствовали новую торговую сделку между странами, о которой ранее объявил президент Дональд Трамп. В официальном комментарии госдепа не уточняется, затрагивался ли в дискуссии недавний публичный тезис Трампа о якобы достигнутой договорённости по отказу Индии от российской нефти в пользу американских и, возможно, венесуэльских поставок.

Представитель подчеркнул, что Рубио и Джайшанкар акцентировали значение партнёрства двух демократий для создания новых экономических возможностей и укрепления общих позиций в области энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что Индия увеличит импорт энергоносителей из США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше