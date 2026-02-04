В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти

«Все операции… которые обычно являются сопроводительными и необходимыми для экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставки, хранения, маркетинга, доставки или транспортировки разбавителей американского происхождением в Венесуэлу, разрешаются при условии, что любой договор о таких операциях с правительством Венесуэлы, (венесуэльской нефтяной компании — ред.) PDVSA или субъектами PDVSA содержит положение о том, что законодательство Соединённых Штатов или любой юрисдикции в пределах США регулирует такой договор, и что любое разрешение споров по договору должно происходить на территории США», — говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).