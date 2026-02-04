В России в феврале проведут перепись воробьев

«Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года», — сказала Мостовая, добавив, что в переписи участвуют домовый и полевой воробей.