США направили военных в Нигерию

Речь идет о борьбе с группировками «Боко харам» и «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, часть группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ). Террористы «Боко харам» с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.